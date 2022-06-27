Зеленський на зустрічі G7 назвав "5 конкретних кроків" для України та Європи

Під час звернення до учасників саміту держав "Великої сімки" президент України Володимир Зеленський запропонував п’ять конкретних кроків, які можуть бути корисними для України, для всієї Європи та для зменшення колосальних витрат усіх країн через російську війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Перше, що озвучив президент - дієві гарантії безпеки для України. Друге - сучасна протиракетна оборона для України й постачання достатнього обсягу зброї. Третє - відновлення аграрного експорту з нашої країни. Четверте - визнання Росії державою-спонсором тероризму, радикальне обмеження її нафтових доходів і конфіскація всіх заморожених та арештованих російських активів. Пʼяте - післявоєнна відбудова України, яка стане найбільшим економічним проектом нашого часу. "Діяти негайно й за спільним планом глобальних лідерів - це те, що справді необхідно для відновлення миру й стабільності і України, і всієї Європи", - наголосив Зеленський.