Зеленский о встрече Байдена и Путина: никто никому не передавал Украину

По его мнению, обе стороны не получили выводы и ответы на все вопросы. При этом американский президент поднимал вопрос Донбасса и поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Уверен, потому что президент Байден мне говорил об этом. По НАТО, уверен, что говорили, уверен действительно, что "одним мазком". Уверен, что Путин получил информацию, что завтра или послезавтра вряд ли Украина получит НАТО или ПДЧ", - отметил Зеленский.

Он также выразил уверенность в том, что Байден насчет Украины ничего не обещал Путину.

"Я считаю, что положительно, что они встретились. Точно никто никому не передавал Украину, я уверен. Они знают мое отношение, США знают мое отношение к этому", - добавил Зеленский.