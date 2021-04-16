Зеленский о встрече Байдена и Путина: когда есть диалог, пушки молчат

Президент Украины Владимир Зеленский позитивно оценивает возможную встречу президентов США и России - Джо Байдена и Владимира Путина. По его мнению, когда есть такой диалог, пушки молчат.

"Это правильно, это очень вовремя и важно. Когда есть такой диалог, как говорят, пушки молчат. И поэтому мне кажется, что это могло бы решить некоторые вопросы. Потому что диалог между этими странами должен быть. Иногда, когда такие большие государства не разговаривают, страдают другие. И поверьте нам, мы это понимаем", - заявил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что если Байден и Путин поднимут вопрос Украины, то этот вопрос без самой Украины будет обсуждаться непредметно.

"И это еще раз покажет, что большим по размеру странам кажется, что все вокруг них… Но мне кажется, что мир намного больше", - добавил президент.