Зеленський встановив Кабміну дедлайн для ремонту важливих місцевих доріг

Влада обговорила проблеми громад

За словами Зеленського, прем'єр-міністр України та представники уряду провели зустріч із головами громад Київської області та Чернігівщини.

Під час спілкування було обговорено практичні та найактуальніші питання, що стосуються життя прикордонних регіонів.

Окрему увагу приділили стану місцевих доріг та необхідності їх оперативного відновлення.

Дороги назвали частиною оборони

Глава держави наголосив, що дорожня інфраструктура безпосередньо пов'язана із забезпеченням оборони країни. Йдеться про логістику військових, переміщення техніки, а також маршрути евакуації поранених.

Зеленський зазначив, що основні проблемні питання щодо доріг мають бути вирішені вже в червні.

Відповідальність поклали на владу і служби

Президент заявив, що відповідальність за виконання завдань лежить на уряді, обласній владі, а в районах, де тривають обстріли, - також на військових і спеціальних службах.

Він подякував усім, хто долучився до цієї роботи, і наголосив, що жителі громад мають відчути реальну підтримку та увагу до своїх потреб з боку держави.