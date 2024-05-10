Зеленський: не всі партнери оперативно виконують домовленості, постачання потрібно прискорити

За словами голови української держави, він обговорив зі словацькою колегою ситуацію на фронті. Зокрема, згадувалася спроба росіян розширити наступ на сході - у Донецькій та Харківській областях.

Також під час переговорів лідери порушували питання українських потреб, у тому числі у зброї, щоб зірвати плани росіян.

"Нині не всі наші партнери оперативно виконують домовленості. Ми потребуємо максимальної зосередженості наших друзів, друзів України, щоб прискорити постачання", - наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна вдячна кожному лідеру, який допомагає у прискоренні передачі зброї.