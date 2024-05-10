Зеленский: не все партнеры оперативно выполняют договоренности, поставки нужно ускорить

Не все партнеры Украины оперативно передают ей обещанное оружие. Такие поставки необходимо ускорить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.
По словам главы украинского государства, он обсудил со словацкой коллегой ситуацию на фронте. В частности, упоминалась попытка россиян расширить наступление на востоке - в Донецкой и Харьковской областях.
Также в ходе переговоров лидеры поднимали вопрос украинских потребностей, в том числе в оружии, чтобы сорвать планы россиян.
"Сейчас не все наши партнеры оперативно выполняют договоренности. Мы нуждаемся в максимальной сосредоточенности наших друзей, друзей Украины, чтобы ускорить поставки", - подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что Украина благодарна каждому лидеру, которые помогают в ускорении передачи оружия.
Напомним, еще в прошлом году страны Европейского союза договорились передать Украине миллион артиллерийских снарядов за год. Но за такой промежуток времени им удалось предоставить только меньше половины боеприпасов.
Европейская промышленность не была способна произвести подобное количество снарядов для передачи Украине.
На фоне этого президент Чехии предложил закупить боеприпасы у третьих стран. Для этого ряд украинских союзников выделил средства. Первые поставки снарядов должны начаться уже в июне.
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