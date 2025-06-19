Зеленський вшанував пам'ять загиблих на місці удару по будинку в Києві

Зеленський поклав квіти до зруйнованого під'їзду, по якому Росія завдала удару вночі 17 червня. Унаслідок обстрілу загинули 23 мешканці будинку.

Фото: Зеленський вшанував пам'ять жертв у Києві (president.gov.ua)

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що на місці обстрілу завершили пошукові роботи. До ліквідації наслідків атаки було залучено понад 400 рятувальників та понад 200 одиниць техніки. За його словами, 500 мешканців подали заявки на документування втрати житла.

Президент наголосив, що цей обстріл - нагадування світові, що Росія відкидає припинення вогню та обирає вбивства.

"Я вдячний усім нашим партнерам, які розуміють: Україна щодня має ставати сильнішою. Вдячний усім, хто готовий тиснути на Москву так, щоб там відчули реальну ціну війни", - додав Зеленський.



Нагадаємо, що напередодні Зеленський перебував з візитом в Канаді, він брав участь у саміті країн G7.