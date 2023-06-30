Зеленський вшанував бійців, які загинули під час звільнення Зміїного минулого року

"Сьогодні перша річниця звільнення Зміїного від російських окупантів. Це одна з найвагоміших наших перемог. Памʼятаєте? Минулого року навесні ніхто не очікував від України, що ми зможемо реалізувати, зокрема, і це фундаментальне оборонне завдання: дати безпеку Зміїному, а отже, значній частині Чорноморської акваторії", - йдеться у заяві.

Зеленський сказав, що російським терористам потрібен був Зміїний, щоб знищити весь південь нашої країни, нашу прекрасну Одесу й інші міста. Наші воїни їх зупинили та вигнали зі Зміїного.

"Україна й українці значно сильніші, ніж будь-хто думає про нас. Іноді сильніші, ніж ми самі про себе звикли думати", - додав президент.

Хто звільняв острів

За словами президента, ГУР разом з іншими складовими частинами Сил оборони і безпеки нашої держави провели цю операцію. Зеленський подякував Головному управлінню розвідки та спецпідрозділ "Альфа" СБУ, Військово-Морським силам й армійській авіації командування Сухопутних військ, авіації Повітряних сил і нашим міцним прикордонникам.

Бійці, які загинули під час деокупації Зміїного

Зеленський сказав, що ми завжди будемо памʼятати наших героїв, наших воїнів, які віддали своє життя заради цієї української перемоги.

"Із тих, чиї імена зараз можна назвати... Бійці ГУР: Руслан Попов, Герой України, капітан 1-го рангу; Олег Зайцев, Герой України, молодший лейтенант; Віталій Ігнатенко, Герой України, солдат. Бійці "Альфи" СБУ: Володимир Кисельов, Герой України, капітан; Олександр Крикуненко, Герой України, майор. Воїни ВМС: Ігор Бедзай, Герой України, полковник; Михайло Заремба, майор; Сергій Мущицький, капітан; Юрій Пирог, штаб-сержант", - сказав президент.

Звільнення Зміїного

30 червня 2022 року російські окупанти покинули острів Зміїний. Після чергової успішної операції українських військ противник спішно евакуював залишки гарнізону. У підсумку це дозволило ЗСУ повністю звільнити Одеську область від російських окупантів.