Зеленский почтил бойцов, погибших во время освобождения Змеиного в прошлом году

"Сегодня первая годовщина освобождения Змеиного от российских оккупантов. Это одна из самых весомых наших побед. Помните? В прошлом году весной никто не ожидал от Украины, что мы сможем реализовать, в частности, и эту фундаментальную оборонную задачу: дать безопасность Змеиному, а следовательно, значительной части Черноморской акватории", - говорится в заявлении.

Зеленский сказал, что российским террористам нужен был Змеиный, чтобы уничтожить весь юг нашей страны, нашу прекрасную Одессу и другие города. Наши воины их остановили и выгнали со Змеиного.

"Украина и украинцы значительно сильнее, чем кто-либо думает о нас. Иногда сильнее, чем мы сами о себе привыкли думать", - добавил президент.

Кто освобождал остров

По словам президента, ГУР вместе с другими составными частями Сил обороны и безопасности нашего государства провели эту операцию. Зеленский поблагодарил Главное управление разведки и спецподразделение "Альфа" СБУ, Военно-Морские силы и армейскую авиацию командования Сухопутных войск, авиацию Воздушных сил и наших крепких пограничников.

Бойцы, погибшие во время деоккупации Змеиного

Зеленский сказал, что мы всегда будем помнить наших героев, наших воинов, которые отдали свою жизнь ради этой украинской победы.

"Из тех, чьи имена сейчас можно назвать... Бойцы ГУР: Руслан Попов, Герой Украины, капитан 1-го ранга; Олег Зайцев, Герой Украины, младший лейтенант; Виталий Игнатенко, Герой Украины, солдат. Бойцы "Альфы" СБУ: Владимир Киселев, Герой Украины, капитан; Александр Крикуненко, Герой Украины, майор. Воины ВМС: Игорь Бедзай, Герой Украины, полковник; Михаил Заремба, майор; Сергей Мущицкий, капитан; Юрий Пирог, штаб-сержант", - сказал президент.

Освобождение Змеиного

30 июня 2022 года российские оккупанты покинули остров Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник спешно эвакуировал остатки гарнизона. В итоге это позволило ВСУ полностью освободить Одесскую область от российских оккупантов.