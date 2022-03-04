UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский: Всемирный банк готов мощно поддерживать Украину

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Владимир Зеленский созвонился с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом. Кредитная организация готова мощно поддерживать Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

"Продолжается диалог с финансовыми партнерами - поговорил с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом", - написал Зеленский.

По его словам, Всемирный банк готов действенно и мощно поддерживать Украину. Глава государства подчеркнул, что это важно для преодоления последствий российской агрессии.

Напомним, Международный валютный фонд и Всемирный банк разрабатывают пакет финансовой поддержки Украины в размере 3 млрд долларов.

Война России против Украины продолжается девятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВсемирный банкВойна России против Украины