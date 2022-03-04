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Зеленський: Світовий банк готовий потужно підтримувати Україну

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Володимир Зеленський зідзвонився з главою світового банку Девідом Малпассом. Кредитна організація готова потужно підтримувати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

"Триває діалог з фінансовими партнерами - поговорив з главою світового банку Девідом Малпассом", - написав Зеленський.

За його словами, Світовий банк готовий дієво і потужно підтримувати Україну. Глава держави підкреслив, що це важливо для подолання наслідків російської агресії.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд і Світовий банк розробляють пакет фінансової підтримки України у розмірі 3 млрд доларів.

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