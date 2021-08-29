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Зеленский вручил Звезды Героя Украины семьям погибших добровольцев

Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский в день памяти защитников Украины почтил память павших за страну. Глава государства присвоил звание Героя Украины двум погибшим защитникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы президента №449/2021 и №450/2021.

Так, званием Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно присвоили бойцам Горбенко Святославу и Виктору Гурняку.

Что известно о погибших бойцах

Святослав Горбенко

Боец добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Святослав Горбенко погиб 3 октября 2014 года во время обороны Донецкого аэропорта. Он был смертельно ранен осколком танкового снаряда во время того как спасал своего побратима.

Награду получили родители добровольца - Сергей Александрович и Лариса Викторовна.

Виктор Гурняк

Солдат погиб 19 октября 2014 года, когда под минометным обстрелом вывозил раненых в районе 32-го блокпоста вблизи поселка Смелое Луганской области.

Награду получили его родители - Петр Степанович и Мария Мирославовна.

Также, после завершения церемонии вручения орденов, глава государства возложил цветы к Колоколу памяти.

Напомним, сегодня, 29 августа по всей Украине будут приспущены государственные флаги в рамках Дня памяти защитников Украины.

Отметим, что сегодня украинцы чтят память защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

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