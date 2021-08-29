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Зеленський вручив Зірки Героя України сім'ям загиблих добровольців

Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський в День пам'яті захисників України вшанував пам'ять полеглих за країну. Глава держави присвоїв звання Героя України двом загиблим захисникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази президента №449/2021 та №450/2021.

Так, званням Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно присвоїли бійцям Горбенку Святославу і Віктору Гурняку.

Що відомо про загиблих бійців

Святослав Горбенко

Боєць добровольчого українського корпусу "Правий сектор" Святослав Горбенко загинув 3 жовтня 2014 року під час оборони Донецького аеропорту. Він був смертельно поранений осколком танкового снаряда під час того як рятував свого побратима.

Нагороду отримали батьки добровольця - Сергій Олександрович та Лариса Вікторівна.

Віктор Гурняк

Солдат загинув 19 жовтня 2014 року, коли під мінометним обстрілом вивозив поранених у районі 32-го блокпосту поблизу селища Сміле Луганської області.

Нагороду отримали його батьки - Петро Степанович та Марія Мирославівна.

Також, після завершення церемонії вручення орденів, глава держави поклав квіти до Дзвона пам'яті.

Нагадаємо, сьогодні, 29 серпня по всій Україні будуть приспущені державні прапори в рамках Дня пам`яті захисників України.

Зазначимо, що сьогодні українці вшановують пам'ять захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

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