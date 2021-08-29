Зеленський вручив Зірки Героя України сім'ям загиблих добровольців

Так, званням Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно присвоїли бійцям Горбенку Святославу і Віктору Гурняку.

Що відомо про загиблих бійців

Святослав Горбенко

Боєць добровольчого українського корпусу "Правий сектор" Святослав Горбенко загинув 3 жовтня 2014 року під час оборони Донецького аеропорту. Він був смертельно поранений осколком танкового снаряда під час того як рятував свого побратима.

Нагороду отримали батьки добровольця - Сергій Олександрович та Лариса Вікторівна.

Віктор Гурняк

Солдат загинув 19 жовтня 2014 року, коли під мінометним обстрілом вивозив поранених у районі 32-го блокпосту поблизу селища Сміле Луганської області.

Нагороду отримали його батьки - Петро Степанович та Марія Мирославівна.

Також, після завершення церемонії вручення орденів, глава держави поклав квіти до Дзвона пам'яті.