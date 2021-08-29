ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Сегодня по всей Украине приспустят государственные флаги

Новина українською →
Украина, Воскресенье 29 августа 2021 08:51
Сегодня по всей Украине приспустят государственные флаги Фото: сегодня по всей Украине приспустят государственные флаги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 29 августа по всей стране будут приспущены государственные флаги в рамках Дня памяти защитников Украины. В 10:00 объявят общенациональную минуту молчания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ТКГ.

В частности, приспустят флаги на административных зданиях органов государственной власти, зарубежных дипломатических учреждениях Украины, государственных предприятиях, учреждениях и организациях, в воинских частях и на кораблях.

Известно, что День памяти защитников Украины установлен указом президента от 23 августа 2019 года № 621 для увековечения героизма военнослужащих и добровольцев, которые отдали жизнь за родину, и как напоминание об одной из самых кровавых событий войны на востоке Украины - Иловайской трагедии.

Символом этого Дня для наших военных стал цветок подсолнуха, ведь смертельный для наших защитников "зеленый коридор" пролегал через поля с этими цветками.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Украина флагшток
NEWS
В Украине за сутки обнаружили 1906 новых случаев коронавируса
В Украине за сутки обнаружили 1906 новых случаев коронавируса
DAILY
"Призрак" налоговой милиции. Как будет работать БЭБ и чем недоволен бизнес
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Призрак" налоговой милиции. Как будет работать БЭБ и чем недоволен бизнес