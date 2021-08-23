Зеленский вручил первые награды "Национальная легенда" семи выдающимся украинцам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Офиса президента Украины.

"Мною основана новая государственная награда "Национальная легенда Украины". Ежегодно мы будем отмечать наших выдающихся соотечественников, достигших вершин в области культуры, спорта, науки. Сегодня первые награды получили семь выдающихся украинцев, семь великих имен, семь национальных легенд", - отметил Президент.

Владимир Зеленский отметил, что посмертно награда присвоена композитору Мирославу Скорику, которая была вручена его жене.

"Украина имеет сотни легенд. Все они будут отмечены Украиной. Эта премия будет проходить ежегодно и каждый год, как и в этом году, от себя и от имени нашего государства, буду говорить вам "Благодарю"! Благодарю каждого из вас. Слава вам! Слава Украине!".