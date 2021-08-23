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Зеленский вручил первые награды "Национальная легенда" семи выдающимся украинцам

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Киев, Понедельник 23 августа 2021 00:03
Зеленский вручил первые награды "Национальная легенда" семи выдающимся украинцам Фото: Зеленский вручил первые награды "Национальная легенда" семи выдающимся украинцам (РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

Зеленский вручил первые награды "Национальная легенда" семи выдающимся украинцам. Награды получили поэт Юрий Рыбчинский, художник Иван Марчук, футболист Олег Блохин, хореограф Мирослав Вантух, балерина Елена Потапова, певица София Ротару и композитор Мирослав Скорик (посмертно).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Офиса президента Украины.

"Мною основана новая государственная награда "Национальная легенда Украины". Ежегодно мы будем отмечать наших выдающихся соотечественников, достигших вершин в области культуры, спорта, науки. Сегодня первые награды получили семь выдающихся украинцев, семь великих имен, семь национальных легенд", - отметил Президент.

Владимир Зеленский отметил, что посмертно награда присвоена композитору Мирославу Скорику, которая была вручена его жене.

"Украина имеет сотни легенд. Все они будут отмечены Украиной. Эта премия будет проходить ежегодно и каждый год, как и в этом году, от себя и от имени нашего государства, буду говорить вам "Благодарю"! Благодарю каждого из вас. Слава вам! Слава Украине!".

Напомним, что ранее Зеленский утвердил новую госнаграду "Национальная легенда Украины".

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