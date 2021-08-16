ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский утвердил новую госнаграду "Национальная легенда Украины": кто ее получит

Новина українською →
Киев, Понедельник 16 августа 2021 21:21
Зеленский утвердил новую госнаграду "Национальная легенда Украины": кто ее получит Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский утвердил положение о новом государственном знаке отличия "Национальная легенда Украины". Глава государства также утвердил рисунок этого отличия и рисунок образца бланка диплома к нему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Кто сможет получить эту награду

Государственную награду "Национальная легенда Украины" могут получить граждане Украины и иностранцы или лица без гражданства.

Они могут удостоиться этой награды за:

  • личные заслуги в становлении независимой Украины;
  • личные заслуги в укреплении ее государственности, защите отечества и служении украинскому народу;
  • весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность.

Что известно о награде

Знак отличия будет золотым и будет иметь вид стилизованного цветка, лепестки которого покрыты синей и желтой эмалью. В центре награды содержится рельефное изображение Знака княжеского государства Владимира Великого.

Награду будут носить на груди слева и при наличии у награжденного других государственных знаков отличия размещают ниже знаков наград на колодках (лентах) и после звезд орденов.

Зеленский утвердил новую госнаграду &quot;Национальная легенда Украины&quot;: кто ее получит

Кто будет награждать

Награждать отличием "национальная легенда Украины" президент Украины своим указом ежегодно по случаю Дня Независимости.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский День независимости Украины
NEWS
Премьер и министр обороны Швеции приедут на саммит Крымской платформы
Премьер и министр обороны Швеции приедут на саммит Крымской платформы
DAILY
Перепады настроения. Кого украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Перепады настроения. Кого украинцы хотят видеть у власти