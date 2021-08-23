Зеленський вручив перші нагороди "Національна легенда" сімом видатним українцям

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Офісу президента України.

"Мною заснована нова державна нагорода "Національна легенда України". Щорічно ми будемо відзначати наших видатних співвітчизників, які досягли вершин в галузі культури, спорту, науки. Сьогодні перші нагороди отримали сім видатних українців, сім великих імен, сім національних легенд", - зазначив Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що посмертно нагорода присвоєна композитору Мирославу Скорику, яка була вручена його дружині.

"Україна має сотні легенд. Всі вони будуть відзначені Україною. Ця премія буде проходити щорічно і щороку, як і цього року, від себе і від імені нашої держави, буду говорити вам"дякую"! Дякую кожному з вас. Слава вам! Слава Україні!".