Зеленский вручил Киму орден Богдана Хмельницкого

Сегодня, 18 июня, президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Николаевскую область. Во время поездки он наградил главу Николаевской ОВА Виталия Кима орденом Богдана Хмельницкого III степени.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.
Ким был отмечен орденом За личный вклад в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и самоотверженные действия во время обороны населенных пунктов от российских оккупантов.
Фото: Владимир Зеленский вручил Виталию Киму орден (скриншот с видео)
Также орденом" За мужество" III степени было отмечено и городского голову Николаева Александра Сенкевича.
Отметим, что орденом Богдана Хмельницкого III степени награждаются военные и работники ВСУ, а также других военных формирований за безупречное исполнение военного и служебного долга.
Напомним, РБК-Украина раскрывало первые подробности рабочего визита Зеленского в Николаевскую область.
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