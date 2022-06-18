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Зеленський вручив Кіму орден Богдана Хмельницького

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Миколаїв, Субота 18 червня 2022 13:56
Зеленський вручив Кіму орден Богдана Хмельницького Фото: очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 18 червня, президент України Володимир Зеленський здійснив робочий візит до Миколаївської області. Під час поїздки він відзначив голова Миколаївської ОВА Віталія Кіма орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента України.

Кіма було відзначено орденом за особистий внесок у захист суверенітету й територіальної цілісності України, мужність та самовіддані дії під час оборони населених пунктів від російських окупантів.

Зеленський вручив Кіму орден Богдана Хмельницького

Фото: Володимир Зеленський вручив Віталію Кіму орден (скріншот з відео)

Також орденом "За мужність" III ступеня було відзначено й міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича.

Відзначимо, що орденом Богдана Хмельницького III ступеня нагороджуються військові й працівники ЗСУ, а також інших військових формувань за бездоганне виконання військового й службового обов'язку.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало перші подробиці робочого візиту Зеленського до Миколаївської області.

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