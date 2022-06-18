Зеленський вручив Кіму орден Богдана Хмельницького

Сьогодні, 18 червня, президент України Володимир Зеленський здійснив робочий візит до Миколаївської області . Під час поїздки він відзначив голова Миколаївської ОВА Віталія Кіма орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента України.

Кіма було відзначено орденом за особистий внесок у захист суверенітету й територіальної цілісності України, мужність та самовіддані дії під час оборони населених пунктів від російських окупантів.

Фото: Володимир Зеленський вручив Віталію Кіму орден (скріншот з відео)

Також орденом "За мужність" III ступеня було відзначено й міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича.

Відзначимо, що орденом Богдана Хмельницького III ступеня нагороджуються військові й працівники ЗСУ, а також інших військових формувань за бездоганне виконання військового й службового обов'язку.