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Зеленский вручил главе Еврокомиссии орден Ярослава Мудрого

Фото: Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский (twitter.com/vonderleyen)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский наградил главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен орденом князя Ярослава Мудрого І степени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Еврокомиссии в Twitter.

Урсуле фон дер Ляйен вручили орден во время ее визита в Киев. Европейский политик поблагодарила президента Украины за награду.

"Уважаемый Владимир, спасибо за награждение орденом Ярослава Мудрого І степени. Это большая честь. Я принимаю его от имени всех граждан ЕС. И как символ нашей прочной связи", - отметила фон дер Ляйен.

Напомним, глава Еврокомиссии еще вчера анонсировала свой визит в Киев. Сегодня, 15 сентября, она прибыла в столицу Украины.

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ЕврокомиссияВладимир Зеленский