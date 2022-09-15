Зеленський вручив главі Єврокомісії орден Ярослава Мудрого

Президент Володимир Зеленський нагородив очільницю Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Єврокомісії в Twitter.
Урсулі фон дер Ляєн вручили орден під час її візиту до Києва. Європейський політик подякувала президенту України за нагороду.
"Шановний Володимире, щиро дякую за нагородження орденом Ярослава Мудрого І ступеня. Це велика честь. Я приймаю його від імені всіх громадян ЄС. І як символ нашого міцного зв'язку", - зазначила фон дер Ляєн.
Нагадаємо, глава Єврокомісії ще вчора анонсувала свій візит до Києва. Сьогодні, 15 вересня, вона прибула до столиці України.
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