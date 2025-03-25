Зеленський впевнений, що партнери не зрадять Україну: всі лідери хочуть увійти в історію

Президента запитали яким він бачить себе та свою роль у післявоєнний період у випадку досягнення мирної угоди. Він заявив, що для нього найважливішим є угода, яка об'єднає, а не роз'єднає націю, угода про справедливий мир.

За словами президента, після війни країна буде мати низку викликів - демографічну кризу, проблему відбудови, інфраструктури й потреб ветеранів. Однак, на його думку, дуже важливо, щоб угода об'єднала націю, адже тоді "нація зможе вирішити наступне питання - як відновитися у справедливий спосіб".

"Я думаю, що ми побачимо сплеск морального духу. Необхідність відбудови не буде проблемою, а навпаки. Ми будемо знати, що ми врятували країну, врятували нашу незалежність, і тепер ми можемо побудувати все це назад. І це буде справді великим джерелом позитиву. Ми знайдемо суспільний договір про те, що відбувається і як закінчилася війна. Тоді, коли йдеться про демографічне питання, якщо ми матимемо цей позитивний момент, який нас мотивуватиме, то люди повертатимуться", - сказав глава держави.

На думку Зеленського, "якщо період після війни буде не сірим, а світлим, то ми побачимо, що ми піднімаємося". Він очікує припливу інвестицій в Україну, незалежно від того, чи він перебуватиме на посаді президента, чи піде у відставку.

Президент вважає, що "коли народ відчує цей підйом, тоді народ важливіший за будь-яку роль, яку відіграють політики", адже "народ - це той, хто може повернути нас до життя".

"За таких обставин лідерство більше схоже на менеджмент, а не на важкі часи, коли нація потребує лідера. Але якщо наступним етапом буде вимушений мир, принизливий, якщо Україна, не дай Боже, буде залишена сама на себе, і якщо наші партнери з якихось причин не будуть для нас партнерами, то Україна впаде в депресію. Вона буде боротися за всіх, а в результаті залишиться одна", - заявив Зеленський.

Натомість, глава держави не вірить у такий розвиток подій, адже "це було б зрадою з боку наших партнерів" та вважає шанси такого сценарію практично нульовими.

"Адже тоді нам доведеться визнати втрату НАТО, ЄС, Європи, передусім Америки та всіх її нинішніх лідерів. Всі лідери різні, але у них є свої амбіції. Вони бачать свою роль в історії. Багато з них вже не молоді. Вони хочуть увійти в історію як лідери, які досягли успіху. Тому я не вірю в ці апокаліптичні сценарії. Чесно кажучи, не вірю", - підсумував Зеленський.