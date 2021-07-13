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Зеленский впервые поговорил с главой Китая: говорили о COVID и инвестициях

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Это был первый разговор Зеленского и главой Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Владимир Зеленский в ходе разговора поблагодарил главу КНР от имени украинцев за поставку вакцин от коронавируса.

"Эти вакцины спасли жизнь многим украинцам", - сказал Зеленский.

При этом украинский президент заявил о заинтересованности в полной реализации потенциала двустороннего взаимодействия в сферах торговли и крупных инфраструктурных проектов. При этом Зеленский отметил, что товарооборот между Украиной и Китаем растет второй год подряд.

Зеленский также подчеркнул важность участия китайских инвесторов в реализации ряда проектов по развитию инфраструктуры морских портов, строительству и модернизации дорог, развитию железных дорог и городской инфраструктуры.

Зеленский и Си Цзиньпин договорились заключить соглашение о безвизове между Украиной и Китаем.

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Владимир ЗеленскийСи Цзиньпинь