Зеленський вперше поговорив з главою Китаю: говорили про COVID та інвестиції

Володимир Зеленський в ході розмови подякував Главі КНР від імені українців за поставку вакцин від коронавірусу.

"Ці вакцини врятували життя багатьом українцям", - сказав Зеленський.

При цьому український президент заявив про зацікавленість у повній реалізації потенціалу двосторонньої взаємодії у сферах торгівлі та великих інфраструктурних проектів. При цьому Зеленський зазначив, що товарообіг між Україною і Китаєм зростає другий рік поспіль.

Зеленський також підкреслив важливість участі китайських інвесторів у реалізації низки проектів з розвитку інфраструктури морських портів, будівництва та модернізації доріг, розвитку залізниць та міської інфраструктури.

Зеленський і Сі Цзіньпін домовилися укласти угоду про безвізовий режим між Україною і Китаєм.