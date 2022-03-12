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Зеленский впервые озвучил военные потери Украины: погибло около 1300 военных

Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский впервые за долгое время озвучил военные потери Украины. По его словам, погибли около 1300 украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства во время встречи с иностранными СМИ.

"У нас погибло около 1300 военных", - сказал Зеленский.

Отметим, при этом, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины потери российских войск на 15 день войны составляют более 12 тысяч.

Война России против Украины продолжается 16-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины