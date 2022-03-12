Зеленський вперше озвучив воєнні втрати України: загинуло близько 1300 військових

"У нас загинуло близько 1300 військових", - сказав Зеленський.

Зазначимо, при цьому, за даними Генерального штабу Збройних сил України втрати російських військ на 15 день війни складають понад 12 тисяч.

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