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Зеленский впервые в истории двусторонних отношений поговорил с президентом Кении

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый в истории двусторонних отношений разговор с новоизбранным лидером Кении Уильямом Руто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter украинского президента.

В ходе разговора Зеленский поздравил Руто с победой на выборах, а также поблагодарил Кению, как члена Совбеза ООН, за поддержку в международных организациях.

Кроме того, глава украинского государства заверил Руто в том, что Украина готова и дальше быть гарантом продовольственной безопасности Африки.

Напомним, ранее Зеленский провел первые в истории двусторонних отношений переговоры с лидером Нигера Мохамедом Базумом.

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Владимир ЗеленскийКения