Зеленский впервые в истории двусторонних отношений поговорил с президентом Кении

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый в истории двусторонних отношений разговор с новоизбранным лидером Кении Уильямом Руто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter украинского президента.

В ходе разговора Зеленский поздравил Руто с победой на выборах, а также поблагодарил Кению, как члена Совбеза ООН, за поддержку в международных организациях.

Кроме того, глава украинского государства заверил Руто в том, что Украина готова и дальше быть гарантом продовольственной безопасности Африки.