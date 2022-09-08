Зеленский впервые в истории двусторонних отношений поговорил с президентом Кении

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый в истории двусторонних отношений разговор с новоизбранным лидером Кении Уильямом Руто.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter украинского президента.
В ходе разговора Зеленский поздравил Руто с победой на выборах, а также поблагодарил Кению, как члена Совбеза ООН, за поддержку в международных организациях.
Кроме того, глава украинского государства заверил Руто в том, что Украина готова и дальше быть гарантом продовольственной безопасности Африки.
Напомним, ранее Зеленский провел первые в истории двусторонних отношений переговоры с лидером Нигера Мохамедом Базумом.
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