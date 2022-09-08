Зеленський вперше в історії двосторонніх відносин поговорив з президентом Кенії

Президент України Володимир Зеленський провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з новообраним лідером Кенії Вільямом Руто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter українського президента.
В ході розмови Зеленський привітав Руто з перемогою на виборах, а також подякував Кенії, як члена Радбезу ООН, за підтримку в міжнародних організаціях.
Крім того, глава української держави запевнив Руто в тому, що Україна готова і далі бути гарантом продовольчої безпеки Африки.
Нагадаємо, раніше Зеленський провів перші в історії двосторонніх відносин переговори з лідером Нігеру Мохамедом Базумом.
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