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Зеленський вперше в історії двосторонніх відносин поговорив з президентом Кенії

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент України Володимир Зеленський провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з новообраним лідером Кенії Вільямом Руто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter українського президента.

В ході розмови Зеленський привітав Руто з перемогою на виборах, а також подякував Кенії, як члена Радбезу ООН, за підтримку в міжнародних організаціях.

Крім того, глава української держави запевнив Руто в тому, що Україна готова і далі бути гарантом продовольчої безпеки Африки.

Нагадаємо, раніше Зеленський провів перші в історії двосторонніх відносин переговори з лідером Нігеру Мохамедом Базумом.

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