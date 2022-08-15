Впервые в истории отношений. Зеленский провел переговоры с президентом Нигера
Президент Украины Владимир Зеленский провел впервые в истории отношений переговоры с лидером Нигера Мохамедом Базумом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт украинского президента.
Стороны договорились о развитии двустороннего сотрудничества и координации участия в международных проектах.
"Провел первые в истории отношений переговоры с президентом Нигера Мохамедом Базумом. Поблагодарил за поддержку Украины в ООН, договорились о развитии двустороннего сотрудничества и координации участия в международных проектах. Заверил, что Украина будет оставаться гарантом продовольственной безопасности", - написал Зеленский.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Папой Римским Франциском. Это третий звонок с начала полномасштабного вторжения России.
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