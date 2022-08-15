Впервые в истории отношений. Зеленский провел переговоры с президентом Нигера

Президент Украины Владимир Зеленский провел впервые в истории отношений переговоры с лидером Нигера Мохамедом Базумом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт украинского президента.

Стороны договорились о развитии двустороннего сотрудничества и координации участия в международных проектах. "Провел первые в истории отношений переговоры с президентом Нигера Мохамедом Базумом. Поблагодарил за поддержку Украины в ООН, договорились о развитии двустороннего сотрудничества и координации участия в международных проектах. Заверил, что Украина будет оставаться гарантом продовольственной безопасности", - написал Зеленский.