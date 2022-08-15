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Впервые в истории отношений. Зеленский провел переговоры с президентом Нигера

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Киев, Понедельник 15 августа 2022 15:40
Впервые в истории отношений. Зеленский провел переговоры с президентом Нигера Фото: Зеленский провел переговоры с президентом Нигера (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Украины Владимир Зеленский провел впервые в истории отношений переговоры с лидером Нигера Мохамедом Базумом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт украинского президента.

Стороны договорились о развитии двустороннего сотрудничества и координации участия в международных проектах.

"Провел первые в истории отношений переговоры с президентом Нигера Мохамедом Базумом. Поблагодарил за поддержку Украины в ООН, договорились о развитии двустороннего сотрудничества и координации участия в международных проектах. Заверил, что Украина будет оставаться гарантом продовольственной безопасности", - написал Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Папой Римским Франциском. Это третий звонок с начала полномасштабного вторжения России.

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