Зеленський вперше зустрівся з прем'єром Вірменії Пашиняном: про що говорили

За словами президента, під час зустрічі з Пашиняном вони порушили питання безпекової ситуації на Південному Кавказі. Україна, зі свого боку, зацікавлена в стабільності регіону й дружніх відносинах із його країнами.

Фото: Володимир Зеленський, президент України й Нікола Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії (t.me/V_Zelenskiy_official)

Також, як відзначив Володимир Зеленський, сторони обговорили двосторонню співпрацю й міжрегіональні економічні проєкти.

Історичний момент

"Президент мав розмову з прем'єр-міністром Вірменії. Це, до речі, була перша розмова між президентом України і прем'єр-міністром Вірменії. Тому можна сказати, що момент історичний", - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

Військова операція Азербайджану у Нагірному Карабасі

19 вересня Азербайджан провів "антитерористичні заходи локального характеру" в Нагірному Карабасі. Операція тривала добу, а невизнана "республіка" капітулювала. Баку заявило про досягнення цілей в регіоні й відновлення територіальної цілісності.

Раніше прем'єр-міністра Вірменії заявив, що оцінював шанс підписання мирної угоди з Азербайджаном під час саміту Європейської політичної спільноти в Італії як "дуже ймовірний", втім лідер країни Алієв скасував свою поїздку.