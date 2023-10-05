Зеленский впервые встретился с премьером Армении Пашиняном: о чем говорили

По словам президента, во время встречи с Пашиняном они подняли вопрос ситуации безопасности на Южном Кавказе. Украина со своей стороны заинтересована в стабильности региона и дружеских отношениях с его странами.

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины и Никола Пашинян, премьер-министр Армении (t.me/V_Zelenskiy_official)

Также, как отметил Владимир Зеленский, стороны обсудили двустороннее сотрудничество и межрегиональные экономические проекты.

Исторический момент

"Президент имел разговор с премьер-министром Армении. Это, кстати, был первый разговор между президентом Украины и премьер-министром Армении. Поэтому можно сказать, что момент исторический", - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе

19 сентября Азербайджан провел "антитеррористические мероприятия локального характера" в Нагорном Карабахе. Операция длилась сутки, а непризнанная "республика" капитулировала. Баку заявило о достижении целей в регионе и восстановлении территориальной целостности.

Ранее премьер-министра Армении заявил, что оценивал шанс подписания мирного соглашения с Азербайджаном во время саммита Европейского политического сообщества в Италии как "очень вероятный", впрочем, лидер страны Алиев отменил свою поездку.