Зеленський вперше зустрівся з новим прем'єр-міністром Канади: обговорили тиск на РФ

Зеленський зазначив, що він разом з Карні детально обговорив санкції, які спрацюють, щоб спонукати Москву закінчити війну.

"Хороша зустріч із Марком Карні. Подякував за підтримку. Дуже цінуємо, що Канада - наш справжній друг. Обговорили, що потрібно, щоб наблизити тривалий мир. Найголовніше - тиснути на Росію так, щоб спонукати її робити реальні кроки для завершення війни. Дуже детально обговорили, які санкції спрацюють, зокрема вторинні, енергетичні та санкції проти тіньового флоту", - йдеться у повідомленні.

Також президент додав, що вони вдвох обговорили оборону співпрацює та розвиток коаліції охочих.

"Вдячний за запрошення взяти участь у зустрічі G7. Чекаємо на пана прем'єр-міністра в Україні!", - резюмував Володимир Зеленський.

Згодом глава держави показав відео своєї зустрічі із Карні. У дописі в Telegram Зеленський доповнив інформацію і написав, що поінформував канадського прем'єра "про російські ракетні та дронові удари по цивільних і підкреслив, що Україна потребує посилення протиповітряної оборони для захисту життів".

"Розповів про перебіг переговорів у Стамбулі та важливість подальшої координації наших зусиль. Наступні санкції проти Росії мають бути сильними та охоплювати енергетику й тіньовий флот, щоб схилити її робити реальні кроки до миру", - сказано у новій публікації.