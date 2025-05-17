Зеленский впервые встретился с новым премьер-министром Канады: обсудили давление на РФ

Президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился с новым премьер-министром Канады Марком Карни. Стороны обсудили шаги, которые приблизят мир.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в соцсети Х.
Зеленский отметил, что он вместе с Карни подробно обсудил санкции, которые сработают, чтобы побудить Москву закончить войну.
"Хорошая встреча с Марком Карни. Поблагодарил за поддержку. Очень ценим, что Канада - наш настоящий друг. Обсудили, что нужно, чтобы приблизить длительный мир. Самое главное - давить на Россию так, чтобы побудить ее делать реальные шаги для завершения войны. Очень подробно обсудили, какие санкции сработают, в частности вторичные, энергетические и санкции против теневого флота", - говорится в сообщении.
Также президент добавил, что они вдвоем обсудили оборону сотрудничает и развитие коалиции желающих.
"Благодарен за приглашение принять участие во встрече G7. Ждем господина премьер-министра в Украине!", - резюмировал Владимир Зеленский.
Впоследствии глава государства показал видео своей встречи с Карни. В заметке в Telegram Зеленский дополнил информацию и написал, что проинформировал канадского премьера "о российских ракетных и дроновых ударах по гражданским и подчеркнул, что Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны для защиты жизней".
"Рассказал о ходе переговоров в Стамбуле и важности дальнейшей координации наших усилий. Следующие санкции против России должны быть сильными и охватывать энергетику и теневой флот, чтобы склонить ее делать реальные шаги к миру", - сказано в новой публикации.
Напомним, 1 мая Марк Карни сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
После этого он отметил преданность официального Киева намерениям прекратить российско-украинскую войну. При этом добавил, что Москва не демонстрирует такого желания.
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