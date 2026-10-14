Зеленський вперше зустрінеться із Мадяром на саміті ЄС

Нагадаємо, Угорщина вже найближчим часом може розблокувати євроінтеграцію України - в обмін на зміни законодавства щодо нацменшин.

Але порозумінню передувало чергове напруження у відносинах між двома країнами.

Раніше прем’єр Угорщини Петер Мадяр також заявляв, що Будапешт не постачатиме зброю Україні, попри поступове потепління у відносинах після зміни влади.