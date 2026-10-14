Зеленский впервые встретится с Мадяром на саммите ЕС

Напомним, Венгрия уже в ближайшее время может разблокировать евроинтеграцию Украины - в обмен на изменения законодательства в отношении нацменьшинств.

Но пониманию предшествовало очередное напряжение в отношениях между двумя странами.

Ранее премьер Венгрии Петер Мадяр также заявлял, что Будапешт не будет поставлять оружие Украине, несмотря на постепенное потепление в отношениях после смены власти.