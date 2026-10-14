Зеленський вперше зустрінеться із Мадяром на саміті ЄС

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У Брюсселі відбудеться саміт ЄС, де обговорять зміцнення кордонів, енергетичну кризу та бюджет. Також на п'ятницю заплановані перші закриті переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра у Facebook.

Засідання в Брюсселі буде присвячене подальшому зміцненню оборони зовнішніх кордонів Європи та вирішенню енергетичної кризи. Окрім цього, учасники обговорять ключовий семирічний бюджет ЄС, необхідний для розвитку нашої країни. Перед початком саміту відбудеться зустріч із прем'єр-міністрами Вишеградської групи. У четвер політик візьме участь у координаційній зустрічі керівників держав, яку проводить італійський прем'єр-міністр. "У п'ятницю вранці я почну свої офіційні, закриті переговори з президентом України вперше", - зазначив Петер Мадяр. До повернення очільника в п'ятницю ввечері роботу уряду координуватиме заступник прем'єр-міністра Балінт Рафф.