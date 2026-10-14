Зеленский впервые встретится с Мадяром на саммите ЕС

В Брюсселе состоится саммит ЕС, где обсудят укрепление границ, энергетический кризис и бюджет. Также в пятницу запланированы первые закрытые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Петера Мадяра в Facebook.

До возвращения главы в пятницу вечером работу правительства будет координировать заместитель премьер-министра Балинт Рафф.

"В пятницу утром я начну свои официальные, закрытые переговоры с президентом Украины впервые", - отметил Петер Мадяр.

Перед началом саммита пройдет встреча с премьер-министрами Вышеградской группы. В четверг политик примет участие в координационной встрече глав государств, которую проводит итальянский премьер-министр.

Кроме того, участники обсудят ключевой семилетний бюджет ЕС, необходимый для развития нашей страны.

Заседание в Брюсселе будет посвящено дальнейшему укреплению обороны внешних границ Европы и разрешению энергетического кризиса.

Напомним, Венгрия уже в ближайшее время может разблокировать евроинтеграцию Украины - в обмен на изменения законодательства в отношении нацменьшинств.

Но пониманию предшествовало очередное напряжение в отношениях между двумя странами.

Ранее премьер Венгрии Петер Мадяр также заявлял, что Будапешт не будет поставлять оружие Украине, несмотря на постепенное потепление в отношениях после смены власти.