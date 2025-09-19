Зеленський відреагував на ситуацію в Куп'янську та розповів про контрнаступ ЗСУ

За словами голови держави, сьогодні йому доповідали військові та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



Як зазначив Зеленський, українські воїни продовжують контрнаступальні дії в районі Покровська і Добропілля, де був один із найважливіших напрямків для російського наступу. Повноцінний наступ у РФ розгорнути не вийшло.

"Наші військові знищують їхні сили. Істотні у росіян втрати. Суттєво поповнений і обмінний фонд для нашої держави. Кожен день додає російських полонених", - розповів президент.

Голова держави подякував усім підрозділам, які задіяні в контрнаступі.

Також Зеленський зазначив, що в Куп'янську та районах навколо міста українські воїни захищають позиції. Він подякував усім бригадам.

"Будуть і нові наші дипстрайки (дальні удари - ред.) у відповідь на те, що робить Росія", - додав глава держави.