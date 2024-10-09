У Зеленського припустили, коли може відбутися зірване засідання "Рамштайну"
Засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яке планували провести 12 жовтня, перенесли. Воно може відбутися до кінця місяця.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
Подоляк прокоментував перенесення "Рамштайну" у зв'язку з тим, що президент США Джо Байден, який мав очолити засідання, відклав свій візит до Німеччини через ураган "Мілтон".
"Це не скасовує двох речей. Перша - у жовтні буде прийнято важливі рішення. І юридичного, і військово-юридичного, і військово-політичного характеру. З одного боку, а з іншого - "Рамштайн" все одно відбудеться. Швидше за все, у жовтні і відбудеться, просто зміниться дата", - наголосив він.
За словами Подоляка, зараз Україні важливо наполягати на кількох речах. Перша - усвідомлення того, що Росію можна змусити до певного переговорного процесу військовими інструментами. І на “Рамштайні” можна обговорити, які це мають бути "інструменти".
Також він додав, що Україні важливо залишатися суб'єктом, який модерує весь процес щодо війни та необхідних ресурсів. Також Україні потрібно залишатися ключовою темою глобального обговорення.
При цьому Подоляк не взявся прогнозувати, чи можуть на "Рамштайні" бути сенсаційні рішення щодо дозволу на удари вглиб Росії чи запрошення України до НАТО.
"Вони (такі рішення - ред.) тому і називаються сенсаційними, тому що можуть бути озвучені лише на самому "Рамштайні", тому що це буде абсолютно проявом політичного лідерства керівників відповідних держав", - наголосив радник керівника ОП.
Перенесення "Рамштайну"
Нагадаємо, вчора, 8 жовтня, прес-служба Білого дому написала, що президент США Джо Байден вирішив відкласти свій візит до Німеччини через ураган "Мілтон". У Німеччині він мав взяти участь у засіданні "Рамштайну".
Вже сьогодні, 9 жовтня, співрозмовник РБК-Україна розповів, що було ухвалено рішення перенести засідання Контактної групи з оборони України. Точну дату поки що визначають.
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