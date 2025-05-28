Зеленський вперше відповів на заяву Мерца щодо далекобійності зброї для України

Президент Володимир Зеленський обговорить питання зброї з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом під час візиту до Берліна. Але жодних сигналів щодо зняття обмежень на використання зброї не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського на зустрічі з журналістами, яка відбулась 27 травня.

Глава держави наголосив, що перебуває в дуже хороших відносинах із новим канцлером Німеччини. Зеленський очікує на детальнішу розмову з Фрідріхом Мерцом під час візиту до Німеччини. "Я йому вдячний за зустріч, за приїзд, за цей візит. У нас є речі, які ми не змогли проговорити, тому що у нас не було такого довгого формату тет-а-тет. І ми з ним домовилися, що прийде момент, я приїду з візитом в Берлін, і ми проговоримо. Серед всіх питань є і ті питання, про які ви говорите, але я жодних змін щодо сигналів не чув. Зможу, напевно, про щось відповісти після зустрічі", - сказав Зеленський.