Зеленський вперше відповів на заяву Мерца щодо далекобійності зброї для України
Президент Володимир Зеленський обговорить питання зброї з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом під час візиту до Берліна. Але жодних сигналів щодо зняття обмежень на використання зброї не було.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського на зустрічі з журналістами, яка відбулась 27 травня.
Глава держави наголосив, що перебуває в дуже хороших відносинах із новим канцлером Німеччини. Зеленський очікує на детальнішу розмову з Фрідріхом Мерцом під час візиту до Німеччини.
"Я йому вдячний за зустріч, за приїзд, за цей візит. У нас є речі, які ми не змогли проговорити, тому що у нас не було такого довгого формату тет-а-тет. І ми з ним домовилися, що прийде момент, я приїду з візитом в Берлін, і ми проговоримо. Серед всіх питань є і ті питання, про які ви говорите, але я жодних змін щодо сигналів не чув. Зможу, напевно, про щось відповісти після зустрічі", - сказав Зеленський.
Заява Мерца про зброю
Нагадаємо, днями Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що тепер для України немає жодних обмежень щодо далекобійності переданої Заходом зброї.
"Немає жодних обмежень щодо озброєння, яке постачається Україні - ні з боку британців, ні з боку французів, ні з нашого боку, і також не з боку американців", - сказав він.
Пізніше Мерц уточнив свої слова. Канцлер зазначив, що його заява щодо зняття обмеження дальності на застосування західної зброї Україною стосувалася рішення, яке було ухвалене вже деякий час тому.
"У цьому сенсі я вчора в Берліні описав те, що відбувається вже кілька місяців", - пояснив Мерц.
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