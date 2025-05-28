Зеленский впервые ответил на заявление Мерца о дальнобойности оружия для Украины
Президент Владимир Зеленский обсудит вопрос оружия с канцлером Германии Фридрихом Мерцом во время визита в Берлин. Но никаких сигналов о снятии ограничений на использование оружия не было.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского на встрече с журналистами, которая состоялась 27 мая.
Глава государства подчеркнул, что находится в очень хороших отношениях с новым канцлером Германии. Зеленский ожидает более детальный разговор с Фридрихом Мерцом во время визита в Германию.
"Я ему благодарен за встречу, за приезд, за этот визит. У нас есть вещи, которые мы не смогли проговорить, потому что у нас не было такого длинного формата тет-а-тет. И мы с ним договорились, что придет момент, я приеду с визитом в Берлин, и мы проговорим. Среди всех вопросов есть и те вопросы, о которых вы говорите, но я никаких изменений относительно сигналов не слышал. Смогу, наверное, о чем-то ответить после встречи", - сказал Зеленский.
Заявление Мерца об оружии
Напомним, на днях Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что теперь для Украины нет никаких ограничений по дальнобойности переданного Западом оружия.
"Нет никаких ограничений по вооружению, которое поставляется Украине - ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, и также не со стороны американцев", - сказал он.
Позже Мерц уточнил свои слова. Канцлер отметил, что его заявление относительно снятия ограничения дальности на применение западного оружия Украиной касалось решения, которое было принято уже некоторое время назад.
"В этом смысле я вчера в Берлине описал то, что происходит уже несколько месяцев", - пояснил Мерц.
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