ua en ru
Ср, 28 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский впервые ответил на заявление Мерца о дальнобойности оружия для Украины

Киев, Среда 28 мая 2025 10:09
UA EN RU
Зеленский впервые ответил на заявление Мерца о дальнобойности оружия для Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (пресс-служба Офиса президента)
Автор: Милан Лелич, Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский обсудит вопрос оружия с канцлером Германии Фридрихом Мерцом во время визита в Берлин. Но никаких сигналов о снятии ограничений на использование оружия не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского на встрече с журналистами, которая состоялась 27 мая.

Глава государства подчеркнул, что находится в очень хороших отношениях с новым канцлером Германии. Зеленский ожидает более детальный разговор с Фридрихом Мерцом во время визита в Германию.

"Я ему благодарен за встречу, за приезд, за этот визит. У нас есть вещи, которые мы не смогли проговорить, потому что у нас не было такого длинного формата тет-а-тет. И мы с ним договорились, что придет момент, я приеду с визитом в Берлин, и мы проговорим. Среди всех вопросов есть и те вопросы, о которых вы говорите, но я никаких изменений относительно сигналов не слышал. Смогу, наверное, о чем-то ответить после встречи", - сказал Зеленский.

Заявление Мерца об оружии

Напомним, на днях Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что теперь для Украины нет никаких ограничений по дальнобойности переданного Западом оружия.

"Нет никаких ограничений по вооружению, которое поставляется Украине - ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, и также не со стороны американцев", - сказал он.

Позже Мерц уточнил свои слова. Канцлер отметил, что его заявление относительно снятия ограничения дальности на применение западного оружия Украиной касалось решения, которое было принято уже некоторое время назад.

"В этом смысле я вчера в Берлине описал то, что происходит уже несколько месяцев", - пояснил Мерц.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Украина Фридрих Мерц Оружие в Украине Военная помощь
NEWS
Зеленский сделал заявление о мобилизации в Украине: что ему говорят военные
Зеленский сделал заявление о мобилизации в Украине: что ему говорят военные
DAILY
Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова, Дмитрий Олейник Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам