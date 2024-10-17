Зеленський вперше сказав, в чому полягає суть неядерного стримування РФ

План перемоги Зеленського

Президент України Володимир Зеленський представив план перемоги України. Він складається з п'яти пунктів та містить три додатки, зміст яких не оприлюднюється. В ОП пояснювали, що у додатках, зокрема, йдеться про зброю та удари по Росії.

Зеленський вже показав план перемоги президенту США Джо Байдену, канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, президенту Франції Еммануелю Макрону, а також прем'єрам Британії та Італії Кіру Стармеру та Джорджії Мелоні.

Сьогодні, 17 жовтня, український президент прибув до Брюсселю, щоб представити план іншим європейським лідерам.

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