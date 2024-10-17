Зеленский впервые сказал, в чем состоит суть неядерного сдерживания РФ

Глава государства представил в Европейском совете план победы Украины в войне. Третий пункт плана состоит в "неядерном сдерживании" России.

Украина предлагает разместить пакет сдерживания на своей территории, чтобы заставить Россию участвовать в мирных переговорах или позволить уничтожить ее военные объекты.

Как отметил Зеленский, это подход "Мир через силу". Речь идет о соответствующем ракетном комплекте.

"Мы предоставили все детали нашим партнерам, которые могут это сделать. Это США, Великобритания, Франция, Италия и Германия. Путин должен уважать нашу силу, а не заставлять свободный мир дрожать от его угроз", - подчеркнул президент.