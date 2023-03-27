Зеленський вперше провів виїзне засідання Ставки у Дніпрі: що обговорили

"Щойно провів засідання Ставки – вперше на виїзді, у Дніпрі. Саме тут - у стратегічному місті центру нашої країни, після відвідин Марганця і Нікополя, Запоріжжя, передових позицій наших воїнів у Запорізькій області", - заявив він.

За словами президента, командувачі оперативних напрямків доповіли фактичну ситуацію на фронті.

"Генерал Сирський, генерал Тарнавський – вони були особисто; ті, хто очолює оборону на Донеччині, у найбільш гарячих напрямках. Були й онлайн-доповіді командувачів ОСУВ, що прикривають південь і північ. Була доповідь Головкома, керівника ГУР МО", - додав він.

Зеленський повідомив, що на Ставці обговорили загальну ситуацію в прифронтових районах, укріплення та захист українських рубежів по всій протяжності фронту - від Херсонської до Харківської області.

"Кожен командувач розуміє, що ворог повинен відповідати за кожен удар по наших містах і селах, по наших людях. За Словʼянськ, за Костянтинівку і Дружківку, за Авдіївку і Торецьк, за весь біль українців - і не лише за час повномасштабної війни, а й за час від 14-го року", - наголосив він.

Нагадаємо, 21 березня Зеленський провів Ставку, на якій порушувалося питання ситуації на основних напрямках фронту та календаря надходження військової допомоги від союзників.

При цьому 17 березня на Ставці порушувалося питання про перебіг бойових дій у найскладніших точках фронту.

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