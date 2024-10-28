Зеленський вперше прибув до Ісландії та назвав мету візиту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

"Вперше прибув до Ісландії з робочим візитом. Візьму участь у четвертому саміті Україна - Північна Європа та проведу двосторонні переговори з його учасниками: прем’єрами Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції", - написав Зеленський.

За його словами, він також планує зустрітись з пані президентом і представниками парламенту Ісландії. Під час їх зустрічі вони будуть обговорювати підтримку плану перемоги України та питання, у яких співпраця країн може бути найбільш результативною.

Зокрема, мова про фінансування українського виробництва зброї та далекобійних засобів, підготовка до зими, морська безпека, обмеження російського тіньового флоту, оборонна підтримка, підготовка та оснащення українських воїнів.

"Країни Північної Європи - наші принципові й рішучі союзники, а майданчик Україна - Північна Європа - один із найефективніших наших багатосторонніх форматів. Продовжуємо працювати разом, щоб реалізувати його повний потенціал", - підкреслив Зеленський.

Дипломатичні відносини України та Ісландії

Дипломатичні відносини між Україною та Ісландією встановлені 1992 року, після здобуття Україною незалежності. Ісландія визнала незалежність України 15 січня 1991 року і стала однією з перших країн, які це зробили.

Відносини між країнами мають дружній характер, але через віддаленість і розмір Ісландії обсяги співпраці залишаються порівняно невеликими. Основні сфери співробітництва охоплюють економіку, освіту, енергетику та культурні обміни. Ісландія підтримує Україну на міжнародних форумах і виступає за її територіальну цілісність та суверенітет, особливо після початку російської агресії у 2014 році.

Ісландія також підтримує санкції Європейського Союзу проти Росії і надає гуманітарну допомогу Україні. Відносини між державами зміцнилися на тлі підтримки України з боку Ісландії під час повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Хоча Ісландія не є членом ЄС, координує свою позицію з Євросоюзом і НАТО та постійно підтримує Україну в міжнародних організаціях, таких як ООН і Рада Європи.