Зеленський вперше показав українську ракету-дрон "Паляниця"

Україна створила ракету "Паляниця"

На День незалежності президент Володимир Зеленський повідомив про перше успішне застосування української ракети-дрона "Паляниця".

Він зазначив, що розробка вітчизняних ракет - це спосіб України діяти, поки деякі партнери зволікають. Президент також анонсував інші "потужні" рішення щодо зброї. Глава держави додав, що будуть й інші далекобійні ракети.

Варто додати, що в ніч на 24 серпня бійці Головного управління розвідки Міноборони завдали вогневого удару по велику складу у Воронезькій області Росії. там зберігалося понад п’ять тисяч тонн боєприпасів, серед них снаряди для танків і артилерії, набої для стрілецької зброї та ракети.

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