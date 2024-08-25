Зеленский впервые показал украинскую ракету-дрон "Паляныця"

Украина создала ракету "Паляныця"

На День независимости президент Владимир Зеленский сообщил о первом успешном применении украинской ракеты-дрона "Паляныця".

Он отметил, что разработка отечественных ракет - это способ Украины действовать, пока некоторые партнеры затягивают. Президент также анонсировал другие "мощные" решения по оружию. Глава государства добавил, что будут и другие дальнобойные ракеты.

Следует добавить, что в ночь на 24 августа бойцы Главного управления разведки Минобороны нанесли огневой удар по большому составу в Воронежской области России. Там хранилось более пяти тысяч тонн боеприпасов, в том числе снаряды для танков и артиллерии, патроны для стрелкового оружия и ракеты.

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