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Зеленский впервые показал украинскую ракету-дрон "Паляныця"

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинская ракета-дрон "Паляныця" была разработана за полтора года. Она запускается с наземной установки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава государства впервые показал новейшую украинскую дальнобойную ракету "Паляныця". Украина не рассекречивает главные характеристики ракеты - радиус действия, боевую часть и количество изготовленных единиц.

 

скриншот t.me/V_Zelenskiy_official

Однако отмечается, что в радиусе действия украинской ракеты два десятка российских военных аэродромов. Разработку ракеты завершили быстро - в течение полутора лет. "Паляныця" запускается с наземной платформы, ракета имеет турбореактивный двигатель.

"Стоимость ракеты-дрона - гораздо ниже аналогов. И работа над ее удешевлением и увеличением производства продолжается", - добавил президент.

 

скриншот t.me/V_Zelenskiy_official

Задачи украинской ракеты - защита мирного населения путем уничтожения наступательного потенциала врага на его территории.

Зеленский подчеркнул, что за два с половиной года полномасштабной войны Россия выпустила по Украине около 10 тысяч ракет разных типов и более 33 тысяч управляемых авиабомб.

 

 

Украина создала ракету "Паляныця"

На День независимости президент Владимир Зеленский сообщил о первом успешном применении украинской ракеты-дрона "Паляныця".

Он отметил, что разработка отечественных ракет - это способ Украины действовать, пока некоторые партнеры затягивают. Президент также анонсировал другие "мощные" решения по оружию. Глава государства добавил, что будут и другие дальнобойные ракеты.

Следует добавить, что в ночь на 24 августа бойцы Главного управления разведки Минобороны нанесли огневой удар по большому составу в Воронежской области России. Там хранилось более пяти тысяч тонн боеприпасов, в том числе снаряды для танков и артиллерии, патроны для стрелкового оружия и ракеты.

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