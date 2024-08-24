ua en ru
Сб, 24 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бійці ГУР підірвали великий склад боєприпасів у Воронезькій області РФ (відео)

Воронезька область, Росія, Субота 24 серпня 2024 15:10
UA EN RU
Бійці ГУР підірвали великий склад боєприпасів у Воронезькій області РФ (відео) Фото: бійці ГУР підірвали великий склад боєприпасів у Воронезькій області РФ (armyinform.com.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Українські розвідники цієї ночі, 24 серпня, підірвали великий склад боєприпасів у Воронезькій області Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

"24 серпня 2024 року воїни ГУР МО України завдали успішного вогневого ураження по польовому складу боєприпасів, розташованому поблизу населеного пункту Острогозьк Воронезької області Росії", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ГУР, склад належав угрупуванню військ "Запад" Збройних сил РФ.

На території військового об’єкта зберігались артилерійські й танкові снаряди окупантів, їхні набої для стрілецької зброї та ракети класу "земля-повітря" - загалом понад п’ять тисяч тонн боєприпасів.

Що передувало

Нагадаємо, у ніч на 24 серпня у Воронезькій області пролунали вибухи. Росіяни заявили про атаку дронів, а у мережі повідомляли, що за ніч було дві хвилі атаки.

Після вибухів в Острогозькому районі Воронезької області почалася масштабна пожежа з детонацією. У мережі повідомили, що горить склад з боєприпасами.

Пізніше стало відомо, що у Воронезькій області ввели режим надзвичайної ситуації після нічної атаки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ГУР Воронежская область Війна в Україні
NEWS
Зеленський присвоїв Сирському нове звання
Зеленський присвоїв Сирському нове звання
DAILY
"Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна