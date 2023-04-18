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Зеленський поговорив з новим спікером Палати представників Конгресу США

Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників Конгресу Кевіном Маккарті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України.

"Провів телефонну розмову зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті. Подякував за двопартійну підтримку України з боку Конгресу", - повідомив Зеленський.

Під час розмови президент розповів Маккарті про перебіг бойових дій і про нагальні оборонні потреби України в бронетехніці, далекобійній артилерії, ППО та авіації. Крім того, за словами Зеленського, він запевнив співрозмовника, що Україна готова звітувати про кожен долар американської допомоги.

"Обговорили необхідність посилення санкційного тиску на Росію, зниження цінової стелі на російські нафту та газ. Запросив Кевіна Маккарті відвідати Україну", - наголосив президент.

Нагадаємо, раніше група конгресменів-республіканців подала до Палати представників США резолюцію із закликом припинити військову допомогу Україні.

А сам Маккарті на запрошення Зеленського відвідати Україну раніше заявив, що не планує цього робити.

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