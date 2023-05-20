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Зеленський вперше з початку війни зустрівся з прем'єром Індії

Фото: прем'єр Індії Нарендра Моді та президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Це перша зустріч політиків з початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Зеленський та Моді провели зустріч у рамках саміту G7, який проходить в Японії. Глава держави розповів прем'єру Індії про гуманітарні потреби України, зокрема у розмінуванні та мобільних шпиталях. Також Зеленський закликав Моді приєднатися до формули миру.

"Війна принесла багато криз і страждань. Депортовані діти, заміновані території, знищені міста, зруйновані долі", - заявив Зеленський.

Президент подякував Індії за підтримку територіальної цілісності України та надання гуманітарної допомоги. Зі свого боку Нарендра Моді подякував за допомогу під час евакуації з України індійських студентів.

Позиція Індії

Варто зазначити, що Індія відкрито не засудила російське вторгнення в Україну, проте і не підтримала Москву. Країна також не визнала незаконну анексію Росією окупованих територій України.

Водночас Індія під час повномасштабної війни посилила торгівлю з Росією, зокрема почала закупляти більше нафти на тлі введення західних санкцій.

Зеленський в Японії

Сьогодні, 20 травня, президент України Володимир Зеленський прибув в Японію на саміт країн "Великої сімки". Глава держави у Хіросімі вже зустрівся з прем'єрами Британії та Італії.

Також Зеленський повинен зустрітися з президентом США Джо Байденом та главою уряду Японії.

Детальніше про візит Зеленського на саміт G7 в Японії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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